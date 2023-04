Indumenti sequestrati, donati alla Caritas per le persone bisognose

La guardia di finanza del comando provinciale di Genova ha donato un centinaio di capi d'abbigliamento alla Caritas Diocesana. Gli indumenti, maglie e pantaloni, erano stati precedentemente sottoposti a sequestro nell'ambito dei servizi di contrasto alla contraffazione e di tutela dei marchi portati a termine dai militari della compagnia della guardia di finanza di Genova Sestri, nell'ambito degli ordinari servizi di polizia doganale.

Il tribunale di Genova, al termine dell'iter processuale, ha disposto la confisca definitiva e la loro devoluzione a favore della comunità, al fine di destinarli a persone bisognose. Pertanto, ottenuta l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, i capi sono stati consegnati, durante un sobrio incontro presso i locali della caserma aeroportuale, a don Stefano Colombelli, parroco della parrocchia di San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente.

Don Stefano ha colto l'occasione per ringraziare l'autorità giudiziaria, il comandante provinciale e le fiamme gialle genovesi, evidenziando come gli abiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose, in un periodo di particolare difficoltà sociale.