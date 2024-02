Rapinano farmacia e supermercato, arrestati a Pavia dopo l'ennesimo furto

Un'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Genova Centro e dalla Squadra Mobile di Genova ha permesso di risalire ai presunti responsabili di due rapine, avvenute in zona Carignano e in via Innocenzo IV tra l'11 e il 12 febbraio scorsi.

A finire in carcere sono stati un 33enne italiano e un 32enne marocchino con l'accusa di rapina pluriaggravata in concorso. I due avevano fatto irruzione all'interno di una farmacia e il giorno dopo in un supermercato, armati di un coltello, e si erano fatti consegnare il denaro contante custodito nei registratori di cassa, per poi darsi alla fuga.

Il provvedimento è stato notificato ai due presso il carcere di Pavia, dove si trovavano già detenuti in quanto arrestati, pochi giorni dopo le rapine, per furto aggravato.