Addio a Marino Miniussi, storico titolare della Ferramenta di Susanna, in via Innocenzo IV a Carignano, morto all'età di 66 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook di amici e conoscenti che lo ricordano come una persona buona, sempre pronta a prodigarsi per il prossimo.



“Quando eravamo alluvionati, - scrive Emanuela Tiberi - in crisi, in panico, con le piscine piene d’acqua piovana in camera dei ragazzi c’era Lui con noi. Sì era fatto venire un’idea geniale per svuotare quelle piscine e mi aveva aiutata mettendola in pratica. L’unico. Quando ad Euge venivano idee su progetti per la scuola o per casa c’era Lui che cercava di trovare il modo per realizzarle. Quando dalla cantina dei nonni uscivano pezzi di antiquariato c’era Lui a dar nuova vita ai ricordi. Sempre con allegria, disponibilità e coscienzioso. Quando si passava da Piazza Carignano magari un po’ inversi c’era Lui che con due parole e un sorriso ti faceva tornare il buon umore. Come dicevo oggi è un giorno triste. È mancata una persona buona. Di quelle che ce ne sono poche”.



I funerali si terranno domani, martedì 30 aprile alle 10 nella Basilica di Carignano.