Carignano, dopo le proteste torneranno i vetri degli storici lampioni

Lo strano caso dei lampioni di Carignano è approdato in consiglio comunale. Nei giorni scorsi i residenti della zona e il Municipio Centro Est avevano sollevato la questione relativa alla sistemazione delle nuovi luci a led tra con la sparizione dei caratteristici vetri a lanterna. In prima linea Laura Puppo del gruppo facebook "Carignano per noi" con alcune foto e post che avevano acceso un forte dibattito nel quartiere.

Il consigliere comunale Valeriano Vacalebre di Fratelli d’Italia ha spiegato in aula: "Sappiamo che in città è in atto la sostituzione di circa 58mila punti luce con la nuova tecnologia a led, un'operazione affidata a City Green Light con la supervisione di Aster. I residenti di Carignano hanno però lanciato l'allarme perché gli storici lampioni di via Corsica, inseriti in un contesto signorile e di pregio, senza la vetrata di copertura sembrano degli scheletri di ferro e perdono il loro fascino. Chiedo quindi all'assessore se saranno ripristinati o se esistono motivazioni che ne impediscono il ripristino".

L’assessore Matteo Campora ha poi replicato: "In effetti alla sostituzione del corpo illuminante non è seguito, per ragioni tecniche, il ripristino dei vetri dei lampioni, per motivi di resa energetica e direzionalità dell'ottica. Riteniamo però che questi problemi possano essere superati per ritornare alla situazione precedente. Ho già parlato con i tecnici e il Municipio che si era interessato alla questione e ritengo che l'elemento di estetica non possa essere sottovalutato in quelle vie, nei prossimi giorni daremo indicazioni all'azienda di provvedere alla risistemazione dei vetri".

"Mi ha fatto piacere sentire la risposta dell' assessore - ha concluso il consigliere Vacalebre - che è possibilista nel preservare la storicità e il fascino degli impianti luminosi precedenti cercando di tutelarne il lato estetico".