Interruzione idrica programmata a Carignano

A causa di lavori di manutenzione sulla copertura di ponte Monumentale interferenti con le tubazioni idriche, Iren Acqua fa sapere che martedì 25 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17 si potranno verificare dei disservizi in alcune vie del centro di Genova, interessate dalla manovra.

Si precisa che nelle le vie in questione sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori, che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Interruzione idrica 25 gennaio, le vie interessate