Insulta i carabinieri che le chiedono i documenti, 50enne nei guai

Controlli dei carabinieri sul territorio genovese. Nel centro storico i carabinieri della Maddalena hanno arrestato per spaccio di droga un 20enne originario della Guinea, mentre quelli di Carignano hanno denunciato una 50enne genovese per oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel primo caso la pattuglia, transitando da vico Largo, ha notato il giovane mentre cedeva alcuni grammi di hashish in cambio di alcune banconote da dieci euro. Il giovane è stato identificato e aveva alcuni precedenti, è stato arrestato mentre droga e denaro sono stati sequestrati. Segnalazione come assuntore per l'acquirente.

I militari della stazione di Carignano hanno invece fermato una donna di 50 anni, con precedenti, per un controllo. Durante l'identificazione e senza motivo ha cominciato a insultare i carabinieri ed è quindi stata denunciata per oltraggio.