In tre sullo scooter, il guidatore ci lascia 74 punti patente

Sabato 12 febbraio le verifiche degli agenti del nucleo Polizia Stradale della polizia locale si sono concentrate in corso Aurelio Saffi e via delle Casaccie. Quasi duecento (189 per la precisione) il totale dei conducenti sottoposti al pre-test e 21 di questi, trovati positivi al test qualitativo, sono stati sottoposti a test etilometrico per verificare il tasso alcolemico. Non sono, però, gli unici dati a balzare all'occhio.

Tre sono infatti i motociclisti che hanno cercato di evitare la postazione di controllo, cambiando direzione anche in modi piuttosto rocamboleschi (e pericolosi). La 'palma d'oro' in negativo in quanto a infrazioni al Codice della Strada va a un genovese da poco maggiorenne, che trasportava sullo scooter ben due passeggeri, di cui uno senza casco. All'alt imposto dagli agenti, i due passeggeri hanno tentato di darsela a gambe, ma la fuga è stata immediatamente interrotta.

Il conducente è invece ripartito a tutta velocità in direzione Carignano, ma è stato rintracciato poco dopo e sottoposto a test etilometrico, che ha dato esito positivo. Il giovane è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza in fascia amministrativa e per tutte le manovre, che hanno messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada: velocità elevata, passaggio con il semaforo rosso, circolazione contromano, pericolosi cambi di corsia, omessa precedenza alle intersezioni, trasporto di passeggeri in sovrannumero e senza casco, nonché l'omessa fermata all'alt degli agenti.

Totale: 74 punti decurtati dalla patente. Per lui, anche duemila euro di sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione della patente di guida da 4 a 8 mesi e il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Al lungo elenco si aggiunge la segnalazione per la revisione della patente, motivo per cui dovrà comunque ripetere l'esame di guida.