Auto in divieto di sosta blocca bus, traffico in tilt a Carignano

Traffico in tilt a Carignano a causa di un autobus dell'Amt, rimasto bloccato a causa di una Smart, parcheggiata in modo da creare intralcio alla circolazione in via Alghero. È successo intorno alle 16.30 di martedì 12 ottobre 2021.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha chiesto il supporto di un carro attrezzi. Solo dopo che l'auto è stata rimossa, il traffico è tornato a defluire.

Pesanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona.