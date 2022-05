Banca Carige, la Regione s'impegna per mantenimento sportelli e livelli occupazionali

Approvato all'unanimità in consiglio regionale un ordine del giorno, che impegna la giunta a intervenire, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, per la stesura di un piano industriale, che preveda un proficuo rapporto con il territorio regionale