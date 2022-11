Fermato per un controllo, investe e trascina per 6 metri un vigile, ma lui si rialza e lo insegue

Un agente della polizia locale è stato investito e trascinato per sei metri da un'auto in fuga da un controllo antidroga in piazza Caricamento.

L'uomo alla guida, un 25enne ucraino residente a Casarza Ligure, allo stop ricevuto, invece di spegnere il motore è ripartito a tutta velocità colpendo l'agente che è rimasto agganciato alla potente Mercedes. Ferito, con escoriazioni su tutto il corpo e i pantaloni strappati, l'agente si è però rialzato e, insieme al collega, si è messo all'inseguimento dell'investitore in auto.

La Mercedes è stata bloccata dalla pattuglia a metà di via Gramsci. Il fuggitivo è stato identificato e arrestato, sotto i sedili dell'auto la polizia ha trovato dosi di crack ed eroina. Soltanto dopo averlo assicurato alla giustizia, l'agente ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Il 25enne, a cui è stata ritirata la patente, è stato processato questa mattina per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana nella stazione dei carabinieri di Casarza Ligure.