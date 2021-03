Ubriaco urina sul bus, multato e denunciato

La Polizia ha denunciato un 34enne di origini ecuadoriane per il reato di interruzione di pubblico serivizio e lo ha sanzionato per ubriachezza e inosservanza delle norme anticovid.

L'uomo, seduto su un autobus in piazza Caricamento in stato di semincoscienza dovuto all'abuso di bevande alcoliche, si è orinato addosso bagnando il sedile e il pianale del mezzo.

L'autista ha dovuto attendere una verttura sostitutiva per permettere che quella sporca venisse sanificata mentre i poliziotti intervenuti sul posto hanno chiamato un'ambulanza per farlo accompagnare al pronto soccorso dato che non riuscita a reggersi in piedi.