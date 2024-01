Caricamento, scoperti antichi moli nel cantiere: lavori in pausa

Sorpresa nel cantiere per il restyling di piazza Caricamento: durante gli scavi sono infatti emersi reperti storici di epoca medievale, in particolare antichi moli, e i lavori sono stati fermati per consentire l'intervento della Soprintendenza e per capire come si potrà proseguire.

La riqualificazione della zona rientra nell’ambito del programma innovativo per la qualità dell’abitare-Pinqua del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Pnrr, con un finanziamento di oltre 1,6 milioni di euro.

L’intervento rientra nel progetto più ampio della rigenerazione e riqualificazione delle piazze del centro storico come poli di aggregazione sociale: l'obiettivo è farli diventare sempre più luoghi in cui trascorrere tempo libero in sicurezza, fruendo di spazi pubblici in un contesto urbano dalla straordinaria bellezza architettonica. Per piazza Caricamento in particolare è prevista anche l'aggiunta di elementi di verde pubblico.

Non è la prima volta che a Genova e dintorni, durante i lavori, emergono antiche rovine di grande valore: un anno fa è stata ritrovata un'antica fornace romana durante gli scavi per la nuova stazione della metropolitana di via Canepari-piazzale Palli. Pochi mesi dopo, ad Arenzano, un sito dell'epoca imperiale romana era stato notato, emerso in un cantiere, da un cittadino in coda sull'A10. E, a pochi passi da Caricamento con questa nuova scoperta, c'è la Loggia di Banchi con i suoi due isolati della Genova medievale riemersi durante i lavori di realizzazione del museo della città.