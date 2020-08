Abbraccia tassista per rubargli il telefono, poi lo aggredisce per scappare

Prima lo ha fermato, poi lo ha abbracciato. Non un gesto di affetto, ma un modo per sfilargli il telefono dalla tasca e scappare.

Protagonista della vicenda un tassista che domenica pomeriggio era in piazza Caricamento ed è stato derubato da un 34enne originario del Marocco, che dopo avergli sfilato lo smartphone, scoperto, lo ha spintonato per scappare.

Il tassista ha immediatamente avvertito la polizia attirando l’attenzione di una pattuglia di agenti in moto, impegnati nel controllo del centro storico. I poliziotti hanno rintracciato il ladro pochi minuti dopo in largo Zecca, ancora con il telefono in mano, e lo hanno arrestato.

Il 34enne, noto per numerosi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio e colpito da provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Genova, è stato giudicato con rito per direttissima questa mattina.