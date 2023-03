Rissa a colpi di machete, la polizia locale blocca l'aggressore

Rissa a colpi di machete nel tardo pomeriggio in Sottoripa.

Erano passate da poco le 18 quando un uomo ha sfoderato l'arma e si è scagliato contro il suo avversario che ha contrattacato a mani nude. Un'altra persona ha cercato di separarli mentre la lama da quasi 44 centimetri volteggiava in mezzo ai corpi.

Sono intervenute gli agenti della polizia locale in forze che, in forze, sono riusciti a bloccare l'aggressore e il contendente, in supporto è arrivata anche la polizia di Stato. Uno dei due è stato trasportato in codice giallo al Galliera seguito dall'automedica.

Sconosciuti al momento i motivi della lite che in un lampo è degenarata nella rissa tra stranieri.