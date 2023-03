"Domani ti faccio vedere io": arrestato per tentato omicidio l'uomo con il machete

"Ci vediamo domani e ti faccio vedere cosa ti succede. Adesso ti lascio stare perché sei con i tuoi amici, ma domani ti farò vedere io".

È stata una vendetta premeditata quella andata in scena ieri sera, giovedì 2 marzo, in piazza Caricamento. Habib Mannaai, 38 anni di origini tunisine e irregolare sul territorio, voleva farla pagare al 23enne gambiano. Il giorno prima il giovane era intervenuto in difesa di un minorenne selvaggiamente picchiato da Mannaai per questioni di droga.

È quanto emerso dalle indagini degli investigatori della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Giurato che hanno portato all'arresto per tentato omicidio premeditato del 38enne, ch era appena uscito dal carcere.

La vittima designata era stato avvertita già nel pomeriggio: "Adesso c'è una pattuglia della polizia locale ma appena vanno via te la faccio pagare". Poi poco prima delle 18 la follia: l'uomo sale gli scalini verso Sottoripa e sfodera un machete con una lama da 45,5 centimetri, solo la prontezza di un amico che disarma l'aggressore e l'intervento degli agenti salvano la vita al 23enne. Con il naso rotto e una mano ferita è stato trasportato al pronto soccorso e poi dimesso con 30 giorni di prognosi.

Ancora ricoverato con la mandibola rotta e profondi tagli sulle dita il tunisino che è piantonato all'ospedale Gallliera da ieri sera. Mannaai ha numerosi precedenti per spaccio, rapine, furti e ricettazione ma anche lesioni personali: nel 2018 in via Prè aveva pugnalato a un fianco un connazionale ed era finito in carcere a Marassi per tentato omicidio.