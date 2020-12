Si ubriaca, molesta due donne e ruba su uno scooter

Intorno alle 23 di lunedì 28 dicembre 2020 la poliza è intervenuta in via Turati in seguito alla segnalazione di un uomo intento a forzare uno scooter in sosta. Il soggetto, un 34enne di origini libiche, è stato trovato barcollante per strada.

Dopo avere accompagnato l'uomo negli uffici di polizia per gli atti di rito, sono giunte in sala operativa le segnalazioni di due donne, che erano state molestate e aggredite fisicamente dal libico poco prima rispettivamente in piazza Caricamento e in via San Luca.

L'uomo è stato denunciato per violenza privata e sanzionato per ubriachezza e per la violazione della normativa anti covid.