I rider scendono in piazza: «No all'accordo pirata pro-cottimo»

Venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 in piazza Caricamento a Genova (lato Mc Donald) si terrà un volantinaggio di protesta e sensibilizzazione alla cittadinanza organizzato dal Coordinamento Riders della Camera del Lavoro di Genova contro quello che definiscono "accordo pirata sottoscritto da un'associazione datoriale e da un sindacato di comodo pro-cottimo".

Il Coordinamento Riders della Camera del Lavoro di Genova contesta l’accordo che rischia di pregiudicare la faticosa trattativa portata avanti dalla rete Rider X i Diritti di cui la Cgil fa parte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la Cgil "l’accordo è illegittimo perché sancisce la natura autonoma del ciclofattorino, riconosce in via pressoché esclusiva il cottimo, scavalca ed esautora il ruolo di tribunali le quali sentenze riconoscevano il rapporto di lavoro subordinato; l’accordo siglato in questi giorni scavalca le tutele imposte alle piattaforme da varie sentenze di tribunale e dalla legge 128/2019. Al volantinaggio sono invitati tutti i riders genovesi".