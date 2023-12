Fiaccolata per la Palestina, la manifestazione a Caricamento

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 16.30 in piazza Caricamento, è stata organizzata una "Fiaccolata per accendere la luce sulla Palestina e sul genocidio del popolo palestinese".

Manifestazione organizzata da diverse associazioni e partiti: Api, Associazione Senza Paura, Bds, Calp, Centro islamico, Circolo culturale proletario, Fronte del dissenso, Genova Antifacista, Gruppo Consiglio comunale Uniti per la Costituzione, Liguria Palestina, Newweapons, Non una di meno, Ora in silenzio, OSA, Partito Comunista, Partito Comunista del Lavoratori, Potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista, Palestina Libera Genova, SI Cobas, Sinistra anticapitalista, Studenti Balbi 2- Aula 6 Liberata, Udap, Usb.

"L’appuntamento - spiegano gli organizzatori in una nota - è per mercoledì 27 dicembre, alle 16.30 in piazza Caricamento per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla sua resistenza, fino alla fine dell'occupazione colonialista militare e dell’apartheid di Israele, che va avanti da ben 75 anni. Vogliamo lo stop immediato dell’assedio di Gaza e del genocidio sulla Striscia, in Cisgiordania, in Palestina, nonché l’apertura dei corridoi umanitari per l’approvvigionamento di acqua, cibo e farmaci. Vogliamo la liberazione dei prigionieri palestinesi, prima e dopo il 7 ottobre, e il ritorno degli oltre 6 milioni di profughi palestinesi nella propria terra".