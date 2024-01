Anziano derubato da due 19enni: inseguimento con lancio dello smartphone

Doppio arresto in piazza Caricamento intorno alle ore 12 di domenica 28 gennaio 2024. A finire in manette due giovani di 19 anni, entrambi pregiudicati e uno dei due sottoposto all'obbligo di firma, che hanno cercato di rubare uno smartphone dal borsello di un anziano.

Alcuni passanti hanno fermato i poliziotti del commissariato Centro che si trovavano in piazza Caricamento e hanno segnalato il furto di un telefono ai danni di un uomo a passeggio con la figlia. I due ladri l'avevano sfilato da un borsello per poi tentare la fuga. Due poliziotti si sono lanciati all'inseguimento, i ragazzi sentendosi braccati hanno lanciato lo smartphone in una fioriera, ma sono stati bloccati e arrestati.

Dopo aver recuperato e restituito il maltolto all’anziano, i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza da cui è stato possibile vedere chiaramente i due giovani mentre sottraevano il cellulare e poi, alla vista delle divise, buttarlo nel vaso e cercare di guadagnarsi la fuga. Entrambi saranno giudicati per direttissima.

