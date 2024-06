Scaricano l'auto e lasciano uno zaino con dei gioielli sul sedile: un attimo dopo non c'è più

Un attimo di distrazione e lo zaino sparisce. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli episodi di questo tipo a Genova. In alcuni casi le vittime sono persone sedute al tavolo a mangiare negli spazi esterni di ristoranti o bar, in altri i ladri prendono di mira corrieri o persone intente a scaricare o caricare auto e furgoni.

Proprio come avvenuto nelle ultime ore in piazza Jacopo da Varagine a Caricamento. Due genovesi stavano scaricando dei bagagli della propria autovettura, in un attimo un giovane ha aperto la portiera anteriore e ha agguantato uno zaino contenente effetti personali e gioielli, per poi scappare.

I malcapitati hanno così chiamato le forze dell'ordine e i carabinieri della stazione della Maddalena hanno in poco tempo identificato e denunciato il ladro, un minorenne originario dell'Algeria. Anche per quello che riguarda gli ormai noti furti di borse appese alle sedie sono arrivati due arresti negli ultimi giorni.

