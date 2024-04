Escalation di furti: svaligiata friggitoria, bottino 3.600 euro

"Ieri a mezzanotte circa siamo stati visitati da un ladro. Sempre più situazioni come la nostra si stanno verificando in città...". Così scrive sui social il titolare della Friggitoria San Giorgio di piazza Caricamento dopo che, lunedì 29 aprile, un dipendente ha trovato il locale a soqquadro in seguito alla visita di un ladro.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato indagini. Ingente il bottino, composto dal fondo cassa di circa 200 euro e da una busta, al cui interno si trovavano 3.400 euro. Inoltre il titolare dovrà fare riparare la finestra, che è stata forzata dal ladro per introdursi all'interno.

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti nel locale.

A lanciare l'allarme criminalità nella zona è stato in queste ore anche un altro commerciante, che ha raccontato di avere subito più volte minacce e aggressioni e avere segnalato la situazione alle autorità competenti, senza per ora alcun riscontro.