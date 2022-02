Il giovane che ha offerto la droga agli agenti della locale

Un giovane pusher di 26 anni è stato arrestato in piazza Caricamento dopo aver provato a vendere droga a due agenti della polizia locale in borghese.

L'episodio è successo alle ore 22 di venerdì 11 febbraio 2022: il ragazzo, originario del Gambia, ha avvicinato due uomini che si trovavano nella piazza e ha chiesto loro se fossero interessati ad acquistare droga, senza però esibirla. I due si sono immediatamente identificati come agenti della pattuglia “Aquila” del reparto Sicurezza Urbana, impegnati nel consueto servizio antidegrado nel centro storico in abiti civili. Nel mentre, sono stati raggiunti da altri operatori della pattuglia.

Il 26enne è stato invitato a mostrare gli stupefacenti a cui aveva fatto cenno poco prima. Allora, ha estratto quattro involucri di cellophane, in cui era avvolta una sostanza solida di colore marrone. Il giovane è stato condotto negli uffici della Polizia Locale di piazza Ortiz per l’identificazione e per essere sottoposto a perquisizione personale, essendo stato colto in flagranza di reato. Non aveva però con sé altra droga se non quella già mostrata agli agenti, che le analisi hanno accertato come derivato della cannabis, del peso di circa 25 grammi.

In accordo con il sostituto procuratore di turno il giovane è stato arrestato. Avendo dichiarato di non avere domicilio idoneo, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura di Genova, in attesa del rito per direttissima. L'arresto è stato convalidato senza adottare misure cautelari vista l'assenza di precedenti specifici.