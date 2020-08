Caricamento, aggredisce donna a bastonate per rapinarla: fermato da un passante

Un uomo di 41 anni è stato arrestato la notte scorsa dopo avere aggredito una donna con un bastone telescopico per rubarle il cellulare.

L’uomo, un cittadino marocchino con precedenti penali, si è avvicinato a una passante, una cittadina dell’Ecuador, in piazza Caricamento e l’ha colpita al braccio. La scena è stata notata da un genovese che in quel momento stava passando in piazza ed è intervenuto per difendere la donna, consentendo all’amica di chiamare il 112 e di scattare al rapinatore alcune foto prima che fuggisse.

Sul posto è intervenuta una volante della Questura che, grazie alle foto fatte in precedenza, è riuscita subito a bloccare il rapinatore in fuga, ancora in possesso del cellulare e del bastone telescopico.

Il 41enne è stato arrestato e trasferito a Marassi.