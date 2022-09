Nervoso durante il controllo, nasconde un panetto di hashish

Nella serata di venerdì 23 settembre 2022 i carabinieri della compagnia Centro, durante una pattuglia finalizzata al controllo del centro storico cittadino, hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 30enne gambiano, gravato da pregiudizi di polizia specifici e irregolare sul territorio nazionale.

Il giovane, fermato in piazza Caricamento per un normale controllo identificativo, durante le operazioni si è mostrato nervoso e non collaborativo, per cui è stato perquisito.

Il trentenne è stato così trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di oltre 30 grammi e della somma in contanti di circa 500 euro di vario taglio, provento dell'illecita attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.