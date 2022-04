Incendio in un ristorante a Caricamento

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di venerdì 29 aprile 2022 in zona Caricamento.

A causa di un principio d'incendio, sviluppatosi nei fondi di un ristorante in via Turati, il denso fumo si è alzato, invadendo il locale soprastante.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il magazzino e spento le fiamme in breve tempo. La polizia locale nel frattempo ha chiuso la strada, tra le 13.30 e le 15 circa, per facilitare le operazioni in sicurezza. Limitati i danni al locale.