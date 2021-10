Poliziotti accerchiati dopo essere stati colpiti da un violento, inseguimento e arresto

Un 32enne originario del Gambia è stato arrestrato nella notte dalla Polizia per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti di una volante lo hanno notato a Caricamento mentre importunava un passante e hanno deciso di fermarlo. L'uomo si è ribellato sferrando un colpo al fianco di un operatore per poi colpire violentemente la portiera della vettura di servizio e scappare.

A quel punto gli agenti, dopo aver richiesto via radio una volante in ausilio, hanno cercato di inseguirlo ma sono stati ostacolati da alcuni cittadini stranieri che hanno accerchiato gli agenti. Per fortuna i 'rinforzi' sono arrivati immediatamente riuscendo a disperdere il gruppo consentendo così agli operatori di mettersi sulle tracce del fuggitivo.

Poco dopo, in Galleria Mazzini, i poliziotti hanno rintracciato il 32enne che, non contento, si è scagliato contro di loro cercando anche di impugnare un coltello con blocco lama automatico della lunghezza di 15 centimetri che teneva all’interno della tasca dei pantaloni. Gli agenti, a fatica, sono riusciti a bloccare il violento il quale ha cercato in tutti i modi di liberarsi colpendoli con calci e pugni.

Accompagnato in Questura l'uomo, senza fissa dimora, sarà processato per direttissima. Gli agenti feriti sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi rispettivamente con 3 e 7 giorni di prognosi.