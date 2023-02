Carenze igieniche e lavoratori in nero: multe e sequestri in diversi locali

I carabinieri del Comando provinciale di Genova, con l'aiuto di unità cinofile della polizia locale, ispettorato del lavoro e Asl 3, hanno effettuato il controllo di alcuni locali a Sampierdarena. Ad attività conclusa, hanno contestato infrazioni amministrative e penali per un importo di circa 35mila euro.

In particolare sono state trovate violazioni igienico sanitarie correlate alla carenza di pulizia, manutenzione e modalita? di conservazione degli alimenti, nonche? per l’impiego di lavoratori in nero e mancata formazione del personale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre e? stato denunciato il legale rappresentante di uno dei locali controllati, per impiego di sostanze alimentari e preparazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, con contestuale sequestro della merce.

Nel corso del servizio sono stati identificati gli avventori presenti all’interno dei locali, tre dei quali sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti poiche? trovati in possesso di una decina di grammi marijuana.