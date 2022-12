Parcheggiare alla Foce: "Tra cantieri, dehors e luna park è un'impresa impossibile"

Parcheggiare alla Foce non è mai stato facile, ma ultimamente è diventata un'impresa impossibile secondo la testimonianza di diversi cittadini.

Lo sfogo è stato riportato sul gruppo Facebook "Sei della Foce se": "Prima sapevo che, se dopo mezz’ora che giravo non trovavo posto, esistevano sempre un paio di posti, molto lontani, dove avrei potuto lasciare l’auto. Ora no, non esiste letteralmente un posto dove lasciarla" lamenta un cittadino che spiega di essere stato costretto più volte a lasciare l’auto sulla fermata del bus e a spostarla all’alba. Tra le difficoltà legate alla ricerca di un parcheggio, ultimamente si sono aggiunti i numerosi dehors dei locali, i ponteggi per le ristrutturazioni che si sommano alle criticità già esistenti tra cui il mercato di piazza Palermo, la pulizia strade e il Winter Park che torna per un mese in piazzale Kennedy. Tra le risposte degli altri cittadini, chi ha optato per un parcheggio a pagamento per mancanza di alternative, chi si lamenta dei guidatori 'indisciplinati' che occupano due posti, chi ha tirato in ballo l'aumento delle automobili.

Sulla questione è intervenuto anche Luca Rinaldi, vice presidente del Municipio Medio Levante con delega alla Mobilità: "Le cause della carenza di parcheggi per residenti sono molteplici e, quasi tutte, ampiamente note: innalzamento del complessivo numero di veicoli, enorme ampliamento delle vetture ibride che dunque possono posteggiare nelle Blu Area, esenzioni varie, dehors, cantieri del Bonus 110%, e altro".

Il Municipio sta cercando di perseguire una politica di massimo posteggio possibile: "Ad esempio abbiamo chiesto ed ottenuto che la striscia di posteggi in viale Brigate Partigiane da Via Savona a Brignole, nata per il Nautico, venisse mantenuta e destinata a favore dei residenti alla Foce. Ci siamo occupati di far rimuovere quei dehors che erano stati abbandonati dai titolari ( gli unici su cui potevamo intervenire)". E infine, conclude Rinaldi, "in occasione del Luna Park, abbiamo chiesto che tutte le Isole Azzurre a sud di via Barabino siano provvisoriamente convertite in Blu Area a favore dei residenti e siamo in attesa di vedere la risposta di Genova Parcheggi ma confidiamo sia positiva".