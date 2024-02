"Mancano nove ostetriche all’ospedale di Lavagna", il grido d'allarme

"Mancano nove ostetriche all’ospedale di Lavagna, la situazione è insostenibile". Il grido di allarme arriva dal capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi, che ha presentato un’interrogazione in consiglio per chiedere alla giunta quali iniziative intende mettere in campo per garantire alla Asl4 di superare le criticità di organico.

"Il reparto di ostetricia e ginecologia della Asl 4 svolge un ruolo fondamentale per il territorio del Tigullio, sia per quanto riguarda l’attività programmata che per quanto riguarda le emergenze. Da agosto 2023 - sottolinea Garibaldi - sono 16 le ostetriche in servizio, mentre ad agosto 2022 erano 25: 9 più di oggi. L’operatività del reparto e la copertura delle emergenze finora è stata garantita solo grazie ai sacrifici del personale assunto, coadiuvato dal personale interinale ostetrico o in mobilità o in supporto da altre strutture complesse del polo di Lavagna. Una situazione che però non è più sostenibile, che grava sul personale sanitario e che deve essere risolta con interventi più strutturali e nuove assunzioni per rafforzare l’organico e garantire la copertura necessaria".

Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico la situazione è nota da anni: "Ma Asl e Regione tardano a intervenire - sostiene -. Per questo ho presentato l'interrogazione sulla carenza di personale. Perché non è possibile assumere nuovo personale? Chiedo anche di sapere per quale motivo Alisa non sblocca le graduatorie del concorso per ostetriche espletato dal San Martino per dare anche alle altre Asl, compresa la Asl 4, la possibilità di accedervi, per integrare le carenze superare le criticità di organico nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Lavagna".

