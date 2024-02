Carenza infermieri negli ospedali liguri, interrogazione in consiglio regionale

Carenza di infermieri negli ospedali della Liguria. Il tema è stato affrontato durante l'ultima seduta del consiglio regionale. Gianni Pastorino di Linea Condivisa ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di aprire a nuove assunzioni di infermieri, con la pubblicazione di nuovi bandi.

Il consigliere ha rilevato che Alisa ha chiesto all’ospedale Evangelico di aumentare i posti letto nel reparto di Medicina, ma senza emettere bandi di concorso e, dunque, gli infermieri sono stati ridotti, dal 5 settembre scorso, da 4 a 3 per turno al Pronto Soccorso mentre da giugno ad agosto ci sono stati picchi di ingressi del 12%, a fronte del 10% medio pattuito a livello provinciale con il 118 e con Regione Liguria.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha precisato che è in via di espletamento un concorso per l’assunzione di infermieri, che sarà effettuato dall’ospedale San Martino per tutta l’area della Città metropolitana. L’assessore ha ricordato, inoltre, che la gestione del personale si basa sui Piani organizzativi di ogni singola azienda e sul Piano triennale del fabbisogno.

