Boom di case vacanze, sempre più difficile trovare affitti stabili

In alcune zona della Liguria è sempre più difficile, per non dire impossibile, trovare un appartamento in affitto per periodi lunghi. La problematica è emersa nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 4 aprile 2023.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha segnalato alla giunta che a Spezia, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Alassio, Albissola Marina, Varazze, Loano, Arenzano, Finale Ligure, Diano Marina ci sono 148 case vacanze e 8.821 appartamenti ammobiliati a uso turistico e in diversi comuni della Liguria è diventato impossibile trovare abitazioni con contratto 4+4 o con affitto canone concordato 3+2.

L'assessore al turismo, Augusto Sartori, ha condiviso le preoccupazioni del consigliere relativamente al problema sollevato nell'interrogazione e ha ricordato che il Comune di Venezia ha normato a un massimo di 120 giorni all'anno il periodo di locazione breve e che altre città, come Milano e Bologna, stanno procedendo nella stessa direzione.

Sartori si è impegnato a intervenire presso il ministero del Turismo per sollecitare una rapida soluzione del problema a livello nazionale.