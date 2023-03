Carceri, il sindacato di polizia penitenziaria: "384 risse in un anno in Liguria, situazione ingovernabile"

Giornata ligure per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ieri si è recato nella nostra regione per visitare le carceri di Genova (Marassi e Pontedecimo) e Chiavari. Ad accoglierlo, a Marassi, anche il sindacato Uspp che ha consegnato a Delmastro un documento con le problematiche delle strutture della Liguria, con una serie di proposte frutto di un confronto con la polizia penitenziaria, ma anche qualche dato per capire la situazione.

Nelle carceri liguri 384 colluttazioni in un anno

"La situazione di ingovernabilita? delle carceri e? sotto gli occhi di tutti. Con oltre diecimila gesti di aggressioni, colluttazioni e ferimenti. Solamente in Liguria, dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 ci sono state 384 colluttazioni di cui 238 episodi causati da detenuti extracomunitari. Proprio sul tema dei detenuti stranieri, corre l’obbligo segnalare, che alla data odierna, in Liguria su una popolazione detenuta di 1367 detenuti (a fronte di una capienza regolamentare di 1126 posti) il 54,19% sono persone di nazionalita? straniera e nello specifico il 48,5%, quindi 665 detenuti, sono persone extracomunitarie".

Per l'Uspp, a creare caos negli ultimi anni sono stati soprattutto tre fattori: l'eliminazione della sanità penitenziaria con il passaggio alle Regioni, l'introduzione della vigilanza dinamica con il sistema delle stanze aperte per tutti i detenuti (anche quelli violenti) e la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il tutto accompagnato dalla carenza di personale nelle carceri.

Tra le proposte concrete, misure che possano salvaguardare e tutelare la polizia penitenziaria, un sistema disciplinare per i detenuti da rivedere, una maggiore cura per i detenuti con problemi psichiatrici, assunzioni straordinarie, acquisto e dotazioni di strumenti di difesa e così via.

Le criticità in Liguria

Per quanto riguarda gli aspetti regionali, le richieste sono di attivarsi per costruire un nuovo carcere di Savona, unica provincia ligure priva di una casa circondariale dopo la chiusura di quella vecchia nel 2016, rivedere la situazione del carcere di Sanremo, rendendola sede disagiata e mettendo fine all'esodo annuale di agenti che "scappano" in sedi meglio collegate. "A tal proposito - prosegue il sindacato - auspichiamo l'urgente visita del sottosegretario nell'istituto sanremese, meglio se non preannunciata, per poter verificare la reale realtà in cui versa, ricordando purtroppo che Sanremo è diventata maglia nera in Liguria per le aggressioni al personale. Ricordiamo, inoltre che negli ultimi anni vi sono stati due casi di suicidio tra la Polizia Penitenziaria e due tragici episodi di detenuti morti, l’ultimo avvenuto nel mese di febbraio, ancora al vaglio degli inquirenti".

Il parlamentare di FdI Matteo Rosso e il capogruppo in Regione Stefano Balleari, hanno aggiunto la necessità di "costruire nuovi padiglioni, nominare direttori nei carceri di Spezia, Chiavari e Imperia a stretto giro, far espiare la pena ai detenuti nei propri Paesi d'origine e, soprattutto, ridare dignità ai baschi azzurri".