Detenuta tenta d'impiccarsi, poi ferisce tre poliziotte

Nella mattina di martedì 15 novembre 2022 una detenuta di nazionalità ecuadoriana con fine pena nel 2023, presso il reparto femminile del carcere di Pontedecimo, ha tentato il suicidio, legandosi attorno al collo un cappio fatto con una maglietta e, in piedi su un tavolino, ha cercato di legare la maglia alla plafoniera.

Il personale di polizia penitenziaria intervenuto nell'immediato ha messo fine all'insano gesto posto in essere e di cui non se ne conoscono le motivazioni. Di contro la detenuta appena salvata ha aggredito il personale intervenuto anche lanciando le gavette, al punto tale che tre poliziotte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Prima della messa in opera del tentativo di suicidio la detenuta era già stata sottoposta a una sorveglianza più accurata dovuta anche a comportamenti nei giorni precedenti di autolesionismo. "Oltre al grave comportamento nei confronti del personale di polizia intervenuto, ha destabilizzato la sicurezza del reparto dove è ubicata - dichiara il segretario regionale Osapp Liguria Rocco Roberto Meli -. Ci auguriamo almeno che detenuti/e violenti e contrari alle regole di convivenza e rispetto delle regole debbano essere immediatamente allontanati e applicate le restrizioni e la sorveglianza previste in tali situazioni".

"Pertanto, ma non è la prima volta e non sarà l'ultima - conclude Meli -, rivolgiamo l'appello al nuovo Governo e al nuovo Ministro della Giustizia, servono strumenti atti alla difesa del personale, nonché dotare il personale di body cam e teser, altrimenti come giornalmente apprendiamo anche in altri istituti italiani, a rimetterci è sempre e solo il personale di polizia penitenziaria. Un augurio di pronta guarigione alle poliziotte coinvolte nella vicenda".