Cellulare nascosto nel sandwich, detenuti traditi dal disordine

È saltato agli occhi degli agenti penitenziari il disordine di una cella durante un'ispezione nel carcere di Pontedecimo.

Su una mensola, in mezzo agli oggetti personali accatastati dei due detenuti, spiccava una confezione aperta di sandwich con un ripieno decisamente insolito: un telefono cellulare.

“ Anche nel carcere di Genova Pontedecimo , la polizia penitenziaria sequestra il primo cellulare, perfettamente e abilmente nascosto in una confezione di sandwich", commenta Fabio Pagani segretario regionale della Uil polizia penitenziaria.

"La polizia penitenziaria dopo aver perquisito una camera al piano terra del reparto maschile occupata da due detenuti, un italiano e un ecuadoriano ha rinvenuto il cellulare all’interno di una confezione di sandwich poggiata tranquillamente su una mensola, sequestrato il contenuto si è proceduto al deferimento alla procura della Repubblica - continua il segretario - ci complimentiamo per la brillante operazione, ma urgono interventi preventivi atti a impedire in origine l'introduzione di oggetti non consentiti e i traffici illeciti che in carcere fruttano il triplo che nel mondo libero. Servono rinforzi organici, strumentazioni ed equipaggiamenti. Va altresì riorganizzato il modello detentivo".

Un altro episodio simile si è verificato il giorno dell'Epifania nel carcere di Marassi, dove gli agenti della penitenziaria hanno intercettato il lancio di una calza che conteneva droga e dei telefoni cellulari.