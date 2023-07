Detenuta tenta il suicidio, soccorsa prende a calci una poliziotta

Ennesima aggressione ai danni della polizia penitenziaria di Genova Pontedecimo nella giornata di sabato 22 luglio 2023. Una detenuta italiana del 1991, in attesa di giudizio, sottoposta a 'grande sorveglianza', ha tentato il suicidio, utilizzando un asciugamano legato alle grate della finestra del bagno.

Immediato l'intervento delle poliziotte, che prima hanno tolto il cappio dal collo alla detenuta, poi l'hanno adagiata sul letto. Quando però ha ripreso le forze, la donna si è scagliata contro le poliziotte, ferendone una, colpendola brutalmente con calci a un fianco.

"Tre gravi episodi in appena quattro giorni nel carcere di Genova Pontedecimo - dichiara il segretario regionale della Uil Pa penitenziari della Liguria, Fabio Pagani -. Da quanto apprendiamo, infatti, la detenuta che ha tentato il suicidio, è di difficilissima gestione. È evidente a tutti che dopo la chiusura, sacrosanta, degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma sia rimasta monca e consegni i malati di mente a gironi infernali ancora peggiori".

"Nondimeno, negli stessi gironi danteschi - prosegue Pagani - finiscono le donne e gli uomini della polizia penitenziaria, che non sono formati né giuridicamente deputati per la loro gestione sanitaria. Peraltro, proprio gli affetti da disturbi psichici sono la causa di moltissimi disordini e aggressioni nei confronti degli operatori nelle carceri".

"Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si emancipi da declamazioni di principio e dichiarazioni di facciata utili forse per qualche editoriale giornalistico, ma del tutto inefficaci per la risoluzione dei problemi. Intervenga tangibilmente - chiede il sindacalista -, invece, promuovendo in seno al governo Meloni un decreto carceri, che, prendendo atto della perdurante emergenza e con procedure d'urgenza, realizzi condizioni minime di sicurezza e, parallelamente, metta in campo un progetto di riforme per la reingegnerizzazione complessiva del sistema d'esecuzione penale e, in particolare, di quello inframurario" conclude Pagani.