Tenta di evadere dal carcere, bloccato dalla polizia penitenziaria

Rocambolesco tentativo di evasione sventato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Marassi.

L'episodio questa mattina, domenica 11 febbraio, protagonista un detenuto di origine magrebina, ristretto in prima sezione che ha tentato la fuga durante l'ora d’aria in cortile.

Il detenuto si è arrampicato sul tetto lanciandosi nell’intercinta ma gli agenti erano pronti a intervenire e hanno bloccato l'evasione.

“Ancora una volta è la polizia penitenziaria, con la professionalità, inventiva, audacia e abnegazione che la contraddistingue, a mettere una pezza sulle falle di un sistema carcerario alla deriva e che, è proprio il caso di dire, fa acqua da tutte le parti. Mancano complessivamente 18mila unità, stress e logoramento inimmaginabili per carichi di lavoro debordanti, strumentazioni inadeguate ed equipaggiamenti di fortuna costituiscono una miscela esplosiva, mentre da Via Arenula (sede del Ministero della Giustizia) si ascoltano solo vuote parole e il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, continua a non dare alcun tangibile segno di sé”, commenta Fabio Pagani, segretario della Uilpa PP.

“Rivolgiamo il nostro plauso e i ringraziamenti ai colleghi che hanno impedito l’evasione, che meritano anche un riconoscimento formale, ma ribadiamo l’appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Governo e al Parlamento tutto affinché si vari un decreto carceri che consenta cospicue e immediate assunzioni straordinarie nel Corpo di Polizia penitenziaria e il potenziamento degli equipaggiamenti prima che sia troppo tardi”.