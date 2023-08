Alta tensione a Marassi tra celle incendiate, agenti aggrediti e proteste

Celle incendiate, agenti aggrediti, proteste violente e persino un detenuto malato ristretto nel centro clinico del penitenziario che perde la vita: è la fotografia scattata dal Sappe - Sindacato autonomo polizia penitenziaria - in una "giornata di ordinaria follia" a Marassi.

La situazione del carcere, sottolinea il segretario regionale Sappe per la Liguria Vicenzo Tristaino, è allarmante: ieri pomeriggio, secondo quanto divulgato dalla sigla sindacale, è arrivato un detenuto, italiano, entrato in carcere nel 2004 con fine pena 2034 per omicidio. L'uomo avrebbe girato in 77 istituti e aggredito più poliziotti: per farlo entrare in cella ci sono volute oltre due ore di mediazione, con la presenza di comandante e direttore. Nel frattempo, è purtroppo deceduto un detenuto affetto da diverse patologie all’interno del Centro Clinico. Poco dopo, un altro carcerato ha incendiato cuscino e materasso all'interno della propria cella ma, fortunatamente, grazie all'intervento dei poliziotti penitenziari, il fuoco non è riuscito a propagarsi nel reparto.

Per finire, poi, giovedì mattina due agenti sono stati aggrediti da un detenuto (per fortuna senza gravi conseguenze) che poco dopo ha spaccato le mandate del blindo piegandolo, continuando a minacciare i poliziotti di mandarli in ospedale non appena uscirà.

"Una violenza folle e inaccettabile - commenta Tristaino - in cui anche la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti che alterano l’ordine e la sicurezza interna, aggredendo e ferendo il personale di polizia penitenziaria, è un segnale estremamente negativo per la stessa tutela e incolumità fisica degli agenti. Con questi ulteriori gravi eventi critici sale vertiginosamente il numero dei poliziotti coinvolti da detenuti senza remore in fatti gravi. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi del reparto di Marassi: ma quest’ultimo episodio deve far riflettere i vertici del Provveditorato di Torino, da cui dipende Genova per una scelta politica sbagliata a cui speriamo si vorrà porre rimedio istituendo di nuovo il Prap nel capoluogo ligure. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri, siamo in balia di questi facinorosi".

Il Sappe si appella anche alle autorità politiche regionali e locali chiedendo più personale per le forze dell'ordine: "Il rischio fa parte del nostro lavoro, ne siamo consapevoli, ma giocare al massacro con livelli di sicurezza che non permettono minimamente di tutelare l’incolumità dei lavoratori non è accettabile”.

“La cosa più grave che emerge da queste giornate di follia - aggiunge il segretario generale del Sappe Donato Capece - è che nulla l'amministrazione riesce a realizzare per eliminare queste criticità. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della polizia penitenziaria, tanto che come Sappe stiamo decidendo di organizzare a breve eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo”.

Per il sindacato sarebbe importante riorganizzare la gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici e in generale delle carceri. Ma chiede anche restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi, magari dotando la penitenziaria del taser.