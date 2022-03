Carcere di Marassi, Tullia Ardito è la nuova direttrice

Tullia Ardito, pugliese, dirigente penitenziario di lungo corso ed esperienza (dal 1997), con direzioni di carceri come Biella, Vercelli, Ivrea solo per elencare gli ultimi, è il neo direttore del carcere di Marassi. Si è insediata nel giorno della Festa delle Donne, regolarmente vincitrice di Interpello.

È quanto riferisce Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa polizia penitenziaria, che spiega: "Ardito ha partecipato e vinto interpello per Marassi dopo un anno di reggenza della dottoressa De Gennaro trasferita a Prato. Purtroppo rileva un istituto sovraffollato (presenti 675 detenuti su una capienza di 450) e in piena crisi di identità dal punto di vista organizzativo e gestionale, motivi per i quali sarà ancora più arduo e intriso di insidie il suo compito, ma confidiamo che, potendo vantare una profonda esperienza sul campo, oltre che competenza e lungimiranza, si farà apprezzare pure in una funzione che sinora è stata esclusivo appannaggio della malagestione".

"Perché - prosegue Pagani - sta in questo la svolta, l'Ardito è il direttore titolare del carcere di Marassi, occorre che tutte le sedi penitenziarie del territorio nazionale abbiano il proprio direttore e alla ministra CAartabia e al neo Capo del Dap invocheremo proprio tali certezze. Al direttore Tullia Ardito rivolgo le congratulazioni e gli auguri della Uilpa, ai quali aggiungo i miei personali", conclude Pagani.