Detenuto distrugge infermieria nel carcere di Marassi, ferito un agente

Nel pomeriggio di sabato, secondo quanto denunciato dalla Uilpa Polizia penitenziaria attraverso il segretario regionale Fabio Pagani, un detenuto ha distrutto l'infermeria cercando anche di incendiarla. È successo nella sesta sezione dove ci sono i detenuti considerati pericolosi, protagonista della vicenda un italiano di 42 anni in carcere per traffico di droga con fine pena nel 2026.

Sembra che l'uomo, con la scusa di misurarsi la pressione, sia andato in infermeria, qui ha spinto l'infermiera e ha cominciato a spaccare tutto quello che aveva davanti, computer ed elettrocardiogramma, mentre con un accendino cercava di dare appiccare il fuoco. L’agente si è lanciato verso il detenuto, bloccandolo e contenendolo fino all’arrivo dei rinforzi. Il poliziotto ferito è stato accompagnato al pronto soccorso riportando otto giorni di prognosi.

''Non abbiamo più parole per commentare e appellarci alla sensibilità della politica - afferma Pagani -. A fronte di tutto ciò, infatti, si notano due grandi assenti, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni. Suicidi, omicidi, risse, aggressioni, stupri, traffici illeciti, ma cos’altro deve accadere affinché l’esecutivo prenda atto dell’emergenza in essere e vari misure consequenziali? Urge un decreto-legge per consentire il deflazionamento della densità detentiva, sono oltre 14mila i detenuti in più rispetto alla capienza utile, assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, mancante di almeno 18mila unità, e il potenziamento dell’assistenza sanitaria, soprattutto psichiatrica, in crisi profondissima. Parallelamente, vanno avviate riforme strutturali".

