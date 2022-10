Centinaia di veicoli abbandonati rimossi negli ultimi mesi, come segnalarli

Nei giorni scorsi nella zona di Torre Cambiaso sulle alture di Pegli è stato rimosso un furgone abbandonato da diverso tempo e pieno di rifiuti ingombranti. A interessarsi della situazione Fabio Ariotti, consigliere delegato ai rapporti tra cittadini, associazioni, comitati e amministrazione, che da tempo si occupa di questa tipologia di problema che crea degrado sul territorio genovese.

"Un problema comune ai quartieri collinari e a gran parte della città - spiega Ariotti a Genova Today - che stiamo affrontando da diverso tempo, negli ultimi mesi abbiamo rimosso centinaia di veicoli abbandonati con un lavoro in sinergia con gli assessori alla polizia locale e all'ambiente, con gli uffici competenti per la rimozione relitti e la direzione ambiente".

In questo ultimo caso l'intervento è stato più complicato del previsto: "Abbiamo predisposto un'azione congiunta per agire in maniera efficace - prosegue Ariotti - prima attraverso Amiu e la direzione ambiente abbiamo eliminato i rifiuti ingombranti che si trovavano all'interno del furgone e poi abbiamo provveduto alla sua rimozione in collaborazione con la polizia locale".

Molti veicoli sono stati rimossi, ma tanti sono ancora abbandonati sulle strade genovesi. Chiunque può segnalare la presenza al Comune ed esiste un indirizzo mail specifico al quale rivolgersi (pmsegnalazionerelitti@comune.genova.it) per far scattare le procedure necessarie tra accertamenti e successiva rimozione. Esiste poi il portale SegnalaCi (https://segnalazioni.comune.genova.it/) attraverso il quale è possibile inviare segnalazioni agli uffici competenti.

"È un diritto di ogni cittadino segnalare veicoli che si pensa possano essere stati abbandonati - aggiunge Ariotti - io stesso ricevo molte chiamate dalle persone, ma anche dai comitati di quartiere che sono le nostre sentinelle sul territorio, nel caso del furgone ci siamo attivati in seguito alla richiesta del Comitato Torre Cambiaso di via Ungaretti e via Scarpanto, io in qualità di consigliere delegato cerco di fare da tramite con l'amministrazione, ma chiunque può segnalare alla mail le situazioni critiche. Bisogna anche ricordare - conclude - che, nel caso di proprietà private o di Arte, sono necessari ulteriori passaggi burocratici. In questi mesi abbiamo cercato di accelerare sulle rimozioni per combattere il degrado sulle nostre strade superando la burocrazia con sopralluoghi e solleciti quando necessario. Un lavoro importante con gli assessorati e gli uffici competenti che ha portato alla rimozione di centinaia di carcasse abbandonate. Proseguiremo su questa strada".