Compra piscina online ma è una truffa: due denunce

In questa estate torrida aveva deciso di acquistare una piscina gonfiabile trovata su un noto sito di compravendita online. Le caratteristiche erano quelle che cercava: resistente, capace di ospitare quattro persone e un prezzo ragionevole: 300 euro.

Ma la piscina si è trasformata in una "doccia fredda": un quarantenne di Carasco è stato truffato, dopo aver fatto il versamento in posta non ha mai ricevuto il gonfiabile e allora si è rivolto ai carabinieri locali.

Dopo due mesi d'indagine, i militari sono riusciti a stringere il cerchio intorno a due truffatori e a denunciare due uomini, entrambi residenti nel Sud Italia. I due potrebbero aver messo a segno decine e decine di truffe in Italia.

Nel corso dell'estate, soltanto l'arma dei carabinieri ha ricevuto oltre cento denunce. E dei 98mila casi di truffe online denunciate in tutta la regione, circa 850 sono avvenute tutte in provincia di Genova, per un guadagno illecito di circa 1 milione di euro.