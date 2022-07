Mangia la salsiccia e soffoca: il vicino di tenda gli salva la vita

Rischiava di soffocare per un pezzo di salsiccia andato di traverso ma il vicino di tenda mantenendo il sangue freddo è riuscito ad evitare il peggio. È accaduto nel campeggio di Carasco, nella zona di Rivarola in via Conturli, dove un uomo di 61 anni è stato salvato grazie alla manovra di Heimlich.

Stava facendo un barbecue con la famiglia quando l'uomo ha iniziato a sentirsi male e si è portato le mani al collo: aveva un boccone incastrato in gola. In pochi secondi è diventato cianotico e non riusciva a respirare. Intorno a lui si è scatenato il panico, ma un turista italiano, impavido, lo ha afferrato per il petto e ha iniziato ad eseguire la manovra, una tecnica di primo soccorso che serve a rimuovere eventuali ostruzioni delle vie aeree.

Dopo quattro o cinque tentativi il signore ha sputato il boccone e il turista ha mollato la presa: il 61enne ha iniziato lentamente a respirare. Quell'uomo gli ha salvato la vita. Sul posto è arrivata l'automedica Tango1 e la Croce rossa di Cogorno che ha trasportato il vacanziere in codice rosso all'ospedale di Lavagna.

I sanitari hanno ringraziato il turista che con la sua intraprendenza e conoscenza della manovra di Heimlich ha evitato una tragedia.