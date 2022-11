Vasto incendio alla Marr di Carasco: otto camion distrutti

Vasto incendio all'interno dell'area della ditta Marr di Carasco, in località Terrarossa. È divampato intorno alle ore 20 di sabato 26 novembre 2022 e ha tenuto impegnati i vigili del fuoco con otto squadre tra Chiavari e centrale di Genova fino alla mezzanotte.

Nel rogo sono andato distrutti otto camion, le fiamme hanno coinvolto anche una parte di magazzino, danni ingenti ma non risultano persone ferite o intossicate. La Marr, fondata nel 1972, è una società che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia scientifica per indagare sulle cause dell'incendio, non viene esclusa nessuna pista, nemmeno l'ipotesi dolosa. Un incendio simile aveva colpito la sede dell'azienda a Taggia, in provincia di Imperia.