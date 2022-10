Ruba un cellulare nel ristorante dove lavora

Il furto è servito. In un ristorante a Carasco, un cliente, invece di ricevere l'ordine, si è visto portare via il cellulare appoggiato sul tavolo e sottratto in un momento di distrazione.

Il 50enne ha sporto denuncia ai carabinieri che, dopo una breve indagine e grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, hanno identificato un 20enne.

Il giovane ladro, che lavorava nel ristorante, è stato denunciato per furto con destrezza in esercizio commerciale.