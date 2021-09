Spaccio di eroina a Carasco, un arresto

I carabinieri hanno intercettato un pusher, in casa 20 grammi di droga e mille euro in contanti

Uno spacciatore di eroina originario dell'Ecuador è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari a Carasco, nella serata di venerdì 24 settembre 2021.

I militari, durante un controllo del territorio, hanno notato un noto tossicodipendente in compagnia di un altro uomo. Senza farsi notare hanno osservato la coppia notando uno scambio tra i due e sono intervenuti.

Il pusher aveva appena ceduto un involucro di droga in cambio di denaro, è quindi scattata la perquisizione personale e domiciliare. In casa i carabinieri hanno trovato 20 grammi di eroina e circa mille euro in contanti, provento dell’illecita attività di spaccio.