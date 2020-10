Carasco, pensionato cade mentre lavora in un campo: in elicottero in ospedale

Intervento dell'elisoccorso giovedì mattina in località Paggi, a Carasco, per soccorrere un uomo caduto mentre stava lavorando in un terreno.

L'uomo si trovava, stando alle prime informazioni, su una scala appoggiata a un albero quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato.

Sul posto i mezzi del 118 inviati da Lavagna e l'elicottero dei vigili del fuoco, che ha accompagnato l'uomo in ospedale a Lavagna.