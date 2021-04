Il generale Vincelli in visita ai carabinieri di Genova

Durante la visita ai vari Reparti all’interno del Comando Provinciale ha salutato i militari presenti, congratulandosi con i carabinieri che hanno preso parte attivamente ad operazioni di servizio, e in particolar modo all’operazione “Anidra”

Il generale di corpo d’armata Claudio Vincelli, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Pastrengo” con sede a Milano e giurisdizione sul territorio delle regioni del nord-ovest, nella giornata di giovedì 22 aprile, ha fatto visita al comando provinciale Carabinieri di Genova, ricevuto dal generale Pietro Oresta, (Comandante della Legione) e dal colonnello Gianluca Feroce (Comandante provinciale).

Ad attenderlo gli ufficiali, comandanti dei vari reparti che hanno sede nella Caserma di Forte San Giuliano, del Nucleo Radiomobile dislocato nella caserma “Vittorio Veneto” e delle compagnie del capoluogo.

Durante la visita ai vari reparti all’interno del Comando Provinciale, il generale ha salutato i militari presenti, congratulandosi con i carabinieri che hanno preso parte attivamente ad operazioni di servizio, e in particolar modo all’operazione “Anidra”, che ha portato all'arresto di un medico e di un "santone" con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale a seguito della morte di Roberta Repetto, morta dopo essere stata operata a un neo per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi..

Nel suo intervento il generale Vincelli ha richiamato il senso del dovere e di responsabilità di ogni carabiniere e il ruolo sociale che l’Istituzione ha da sempre assunto nell’ambito delle comunità, che le sono state affidate, con particolare riguardo alle aspettative che i cittadini hanno sull’operato dell’Arma. Di fondamentale importanza, ha poi specificato l’alto ufficiale, sono il ruolo delle stazioni che con la loro capillare presenza costituiscono spesso un unico presidio dello Stato a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica.