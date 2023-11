Carabinieri trovano opera d'arte rubata 16 anni fa: era in una casa d'aste di Genova

Era in vendita presso una casa d'aste di Genova, peccato che fosse stato rubato nel 2007: così i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno recuperato un bassorilievo sottratto sedici anni fa all'accademia d'arte Scalabrino di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. L'opera, in bronzo, era stata eseguita negli anni '50 dall'artista francese Hans Jean Arp (1886-1966) e rappresenta una crocifissione.

Il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze, maggiore Claudio Mauti, ha restituito il bassorilievo ad Alessandro Pucci, presidente e legale rappresentante della Fondazione Vivalbanca, attuale proprietaria dei beni che erano dell'accademia Scalabrino.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pistoia, erano scaturite a seguito della denuncia, presentata nel 2007 da Dino Scalabrino, relativa al furto di numerose opere d'arte appartenenti all'accademia. Sebbene gran parte delle opere fosse stata recuperata dopo pochi mesi, alcuni beni, come il bassorilievo di Arp, non furono individuati e vennero inseriti nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal comando carabinieri tutela patrimonio culturale.

"Questa operazione di catalogazione e informatizzazione dei dati - ha spiegato il maggiore Claudio Mauti - risulta indispensabile per recuperare, anche a distanza di decenni, opere di cui si erano perse ormai le tracce, restituendole alla comunità".

Il costante monitoraggio delle case d'aste e dei galleristi ha permesso di individuare l'opera in vendita presso una casa d'aste di Genova. Immediata la comunicazione alla Procura di Pistoia che ne ha disposto il sequestro. Il mandante a vendere è stato identificato in un 84enne, residente nel pistoiese, ritenuto estraneo al furto di 16 anni fa.