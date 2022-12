Uccelli selvatici detenuti illegalmente: sei persone denunciate

Nell’ambito della campagna 'L’anello mancante' i carabinieri forestali del nucleo Cites di Genova hanno effettuato decine di controlli mirati alla verifica della regolare detenzione di volatili selvatici protetti. Sei persone sono state denunciate e 60 uccelli vivi irregolarmente detenuti sono stati sequestrati.

La legale disponibilità degli uccelli è attestata da un anello inamovibile in metallo che accompagna l’animale per tutta la vita, insieme alla documentazione prevista per legge. Un anello che ha valenza di 'sigillo di Stato' e che quindi non può essere né contraffatto né utilizzato in modo improprio. Gli accertamenti sono stati svolti in collaborazione con ornitologi accreditati dall’Istituto superiore per la protezione e al ricerca ambientale (Ispra) e veterinari e hanno interessato prevalentemente detentori di avifauna, autorizzati dalla Regione Liguria.

"Il numero di uccelli rinvenuti - spiegano i militari del Nucleo Carabinieri Cites di Genova - evidenzia un business illecito di particolare rilievo, considerato che il valore di mercato di un esemplare 'da richiamo' può raggiungere anche i 500 euro".

I volatili vengono cacciati con tecniche illegali ed altamente dannose, poi vengono dotati di anelli falsificati per eludere i controlli o raggirare gli acquirenti finali. In tali casi tra i reati ipotizzabili vi sono, oltre alla frode in commercio, la contraffazione e l’uso abusivo di sigilli, la ricettazione e il maltrattamento animali. Alcuni esemplari presentavano infatti lesioni traumatiche agli arti dovute alla manipolazione finalizzata all’inanellamento.

Come anticipato nei giorni scorsi i carabinieri del Cites hanno anche sequestrato in una lavanderia dieci pellicce di ocelot e giaguaro; felini selvatici a massimo rischio di estinzione.