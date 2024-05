Recuperati dai carabinieri 105 beni d'arte per un valore di 280mila euro: i dati del 2023

Più di 100 beni d'arte - in totale 105 - per un valore complessivo stimato di 282.200 euro: questo è quanto recuperato nel 2023 dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Genova.

Nonostante ciò si registra una graduale diminuzione dei reati contro il patrimonio culturale: sempre nel 2023 si sono verificati otto furti d'arte contro i dieci dell'anno precedente (tre dei quali ai danni di luoghi di culto). Merito, secondo l'Arma, della riforma dei reati contro il patrimonio culturale, a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore, che modifica le disposizioni penali in materia di tutela del patrimonio culturale integrando il codice penale con 17 nuovi articoli.

I numeri in Liguria dicono che sempre l'anno scorso i militari hanno dato luogo a 35 verifiche sulla sicurezza eseguite presso musei, biblioteche e archivi. E poi 50 le aree archeologiche vigilate, 133 aree tutelate da vincoli paesaggistici sorvegliate e 210 controlli effettuati in occasione di fiere, mercati antiquariali ed esercizi commerciali di settore.

L'intelligenza artificiale usata per confrontare le immagini dal web con quelle delle opere da cercare

Anche l'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo: più di 6mila sono stati i beni culturali sottoposti ad accertamenti attraverso la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal comando Tpc di Roma che ha aggiornato i propri sistemi informatici di ricerca e controllo con il progetto Swoads (Stolen Works Of Art Detection System). Quest'ultimo è un sistema informatico di intelligenza artificiale che consente la raccolta automatica di dati e immagini provenienti da web, deep web e social media, per confrontarle con le foto delle opere d’arte da ricercare.

Per quanto riguarda le persone denunciate, se ne contano 24 in totale: dieci per aver ricettato beni culturali, due per scavo clandestino, due per contraffazione di opere d’arte, una per illecita esportazione, otto per reati in danno del paesaggio e una per altro reato di settore.

Il recupero dei beni culturali trafugati ha riguardato 12 beni di antiquariato divisi fra dipinti, sculture e beni librari/archivistici e 92 reperti archeologici di provenienza illecita, avviati alla restituzione allo Stato. Sequestrato 1 bene contraffatto.

Nell’ambito della collaborazione con altri comandi ed enti, si segnala l’Operation Pandora VIII a leadership spagnola, in cui l’Italia partecipa col ruolo di co-leader, nel corso della quale i militari del Nucleo Tpc di Genova hanno effettuato controlli mirati al contrasto del traffico illecito di beni culturali conseguendo il risultato operativo del sequestro di 2 anfore archeologiche trafugate dal mar Ligure (in foto).

Il recupero di un libro di inizio 800 con la traduzione in 155 lingue del "pater noster"

Una recente indagine portata avanti dai militari dello Speciale Reparto dell’Arma, diretti dalla procura della Repubblica della Spezia, ha portato al recupero del libro a stampa intitolato “Oratio Dominica in 155 linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa” (1806), contenente la traduzione in 155 lingue del “pater noster” e considerato il più vasto catalogo di alfabeti e di caratteri mai pubblicato, trafugato dalla biblioteca apostolica Comboni di Brescia. L’eccezionale opera libraria è stata recentemente restituita all’ente religioso di provenienza che ne ha concesso l’esposizione nella mostra “Liber. Pagine rubate e ritrovate” proposta da questo Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) e tenutasi presso Palazzo Ducale di Genova dal 9 febbraio al 17 marzo di quest’anno nell’ambito di “Genova Capitale italiana del libro 2023”.

Un singolare sequestro operato nel periodo di riferimento dai militari del Tpc di Genova, sempre diretti dalla procura della Repubblica spezzina, ha riguardato una grande ancora tipo “Long Shank British Admiralty 1839”, (320 x 260 cm.), proveniente dal fondale marino di Lerici (Sp). La notizia del ripescaggio era apparsa sul Secolo XIX del 7 settembre 2023, dando avvio agli accertamenti del caso. Le indagini hanno portato a identificare i responsabili del ripescaggio del bene culturale le cui responsabilità per una mancata segnalazione del suo rinvenimento e autorizzazione al prelievo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.